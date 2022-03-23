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У Держспецзв’язку назвали населені пункти, де відсутній мобільний звʼязок

Фото: в трьох областях України частково відсутній зв'язок (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські мобільні оператори Київстар, Vodafone та Lifecell намагаються забезпечити мобільний зв'язок в усіх регіонах. Проте наразі через бойові дії мережа відсутня частково у трьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв’язку.

Станом на 14:00 23 березня мобільного зв'язку немає в Маріуполі Донецької області, населених пунктах Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель у Київській області, а також місті Ізюм Харківської області.

Зазначається, що фахівці Укртелекому відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. Наразі національна мережа Укртелекому працює. Інтернету немає лише в Чернігівській та Харківській областях. Крім того, продовжуються ремонтні роботи з відновлення послуг у Фастові, Білій Церкві та Боярці Київської області.

Також спеціалісти працюють над блокуванням пропагандиських ресурсів.

"Заблоковано 97 IP-адрес та доменів, з яких поширювали ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-телекомунікаційну інфраструктуру України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Чернігові ввели обмеження для роздачі питної води. Причиною цього стала кількість ємкостей для води.

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