У Держспецзв’язку назвали населені пункти, де відсутній мобільний звʼязок

Українські мобільні оператори Київстар, Vodafone та Lifecell намагаються забезпечити мобільний зв'язок в усіх регіонах. Проте наразі через бойові дії мережа відсутня частково у трьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв’язку .

Станом на 14:00 23 березня мобільного зв'язку немає в Маріуполі Донецької області, населених пунктах Ворзель, Ірпінь, Буча та Гостомель у Київській області, а також місті Ізюм Харківської області.

Зазначається, що фахівці Укртелекому відбили кібератаку на зовнішні інформаційні ресурси компанії. Наразі національна мережа Укртелекому працює. Інтернету немає лише в Чернігівській та Харківській областях. Крім того, продовжуються ремонтні роботи з відновлення послуг у Фастові, Білій Церкві та Боярці Київської області.

Також спеціалісти працюють над блокуванням пропагандиських ресурсів.

"Заблоковано 97 IP-адрес та доменів, з яких поширювали ворожу пропаганду, дезінформацію та здійснювали хакерські атаки на інформаційно-телекомунікаційну інфраструктуру України", - йдеться у повідомленні.