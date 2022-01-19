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Держслужбовці перейдуть на віддалену роботу: у Польщі прогнозують 50 тисяч випадків COVID на добу

Автор: Іванна Шовкун

Міністерство охорони здоров'я Польщі попередило, що рівень захворюваності на коронавірус у країні досягне 50 тисяч випадків на добу. Такі показники можуть фіксувати вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У зв'язку з цим польські державні службовці перейдуть на віддалену роботу. У МОЗ закликають компанії приватного сектора наслідувати їх приклад.

Сьогодні Польща повідомила про більш ніж 30 000 випадків COVID уперше з квітня. Тому в країні посилилися суперечки про необхідність запровадження більш суворих карантинних обмежень.

"Якщо ці тенденції збережуться, наступного тижня кількість заражень може перевищити позначку 50 000 на день", - заявив на прес-конференції міністр охорони здоров'я Адам Недзельський.

Нагадаємо, Німеччина повідомляє про рекордне зростання захворюваності. За добу 18 січня у країні зареєстрували понад 112 тисяч випадків інфікування COVID-19.

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ПольшаКоронавірус