У Держспоживслужбі очікують спалах коронавірусу після початку навчального року

Після початку навчального року очікується спалах захворювання на коронавірус. Голова Держпродспоживслужби міста Києва Олег Рубан заявив, що це природно.

Про це він розповів РБК-Україна.

"Перш за все, завершився канікулярний період. Це означає, що щодня будуть реєструватися антирекорди. У середу, четвер і п’ятницю, і неділю будуть збільшуватися кількість ліжкохворих тому, що збільшується кількість людей, які потребують госпіталізації", - сказав Рубан.

Він підкреслив, що будуть збільшуватися локальні спалахи в організованих колективах.

"Це природно, це реєструється кожного вересня після завершення канікул" - глава Держпродспоживслужби міста Києва.

Нагадаємо, Рубан вважає за можливе потрапляння столиці в "помаранчеву зону" карантину; це може статися, якщо в Києві не будуть стримувати спалахи коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, за 30 серпня підтвердили понад 2,1 тисячі нових випадків коронавірусу, всього в країні захворіли COVID-19 вже понад 121 тисяча осіб.