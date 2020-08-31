ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Держспоживслужбі очікують спалах коронавірусу після початку навчального року

Автор: Маріанна Присяжнюк

Після початку навчального року очікується спалах захворювання на коронавірус. Голова Держпродспоживслужби міста Києва Олег Рубан заявив, що це природно.

Популярні новини

Про це він розповів РБК-Україна.

"Перш за все, завершився канікулярний період. Це означає, що щодня будуть реєструватися антирекорди. У середу, четвер і п’ятницю, і неділю будуть збільшуватися кількість ліжкохворих тому, що збільшується кількість людей, які потребують госпіталізації", - сказав Рубан.

Він підкреслив, що будуть збільшуватися локальні спалахи в організованих колективах.

"Це природно, це реєструється кожного вересня після завершення канікул" - глава Держпродспоживслужби міста Києва.

Нагадаємо, Рубан вважає за можливе потрапляння столиці в "помаранчеву зону" карантину; це може статися, якщо в Києві не будуть стримувати спалахи коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, за 30 серпня підтвердили понад 2,1 тисячі нових випадків коронавірусу, всього в країні захворіли COVID-19 вже понад 121 тисяча осіб.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вспышкаГоспродпотребслужбаКоронавірус