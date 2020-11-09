Госпіталізованих з COVID-19 у жовтні на 80% більше в порівнянні з вереснем

Кількість пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19, у жовтні у порівнянні з вереснем зросла майже на 80%. Усього минулого місяця госпіталізували 51 082 пацієнтів.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України.

Вказано, що ще понад 6 тисяч продовжили своє лікування, яке почали у вересні.

Із загальної кількості пролікованих пацієнтів у жовтні 55% були підключені до джерела кисню; 9,5 тис. лікувалися у відділенні інтенсивної терапії; а понад 4 тис. - були підключені до апарату ШВЛ.

"Найбільше пацієнтів з коронавірусом у жовтні госпіталізували у Києві - 5615, а також у Харківській області - 3629, Дніпропетровській - 3625 та Львівській - 3115. Частка госпіталізованих пацієнтів, які потребували допомоги в умовах інтенсивної терапії, залишається стабільною і становить приблизно 17%", - зазначили у відомстві.

Усього ж за квітень-жовтень до медзакладів госпіталізували близько 130 тисяч пацієнтів з коронавірусом, з яких 18% лікувалися в умовах інтенсивної терапії.

Нагадаємо, за лікування пацієнтів з COVID-19 та з підозрою на цю хворобу Національна служба здоров'я виплатила лікарням понад 8 млрд гривень.

Як писало РБК-Україна, в Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені більш ніж на 70% вже в восьми областях. У середньому по країні заповнені 62,4% таких ліжок.