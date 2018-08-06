Держлікслужба заборонила знеболювальний препарат через випадок смерті

Заборона на реалізацію знеболювального буде діяти до окремого рішення Держлікслужби

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила реалізацію та використання знеболювального препарату "Артифрин-Здоров'я Форте". Розпорядження опубліковане на сайті відомства.

Вказано, що реалізація заборонена тимчасово.

"Тимчасово забороняю реалізацію та застосування лікарського засобу "Артифрин-Здоровя Форте", розчин для ін'єкцій... виробництва ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна", - вказано у документі.

При цьому зазначається, що заборона на реалізацію знеболювального буде діяти до окремого рішення Держлікслужби. Воно буде прийнято з урахуванням результатів лабораторного аналізу.

Рішення про заборону прийнято на підставі повідомлення про летальний випадок при застосуванні препарату.

Додамо, що даний препарат - місцевий анестетик амідного типу, який застосовується у стоматології для інфільтраційної і провідникової анестезії.

Нагадаємо, у Києві в стоматологічному центрі в четвер, 2 серпня, померла жінка під час лікувальної процедури. 48-річна пацієнтка була постійною клієнткою стоматологічного центру.

Як писало РБК-Україна у червні, Держслужба лікарських засобів та контролю за наркотиками відкликала тимчасову заборону вакцини БЦЖ.

У березні Держлікслужба тимчасово заборонила болгарську вакцину проти туберкульозу (БЦЖ). Зазначалося, що причиною заборони є повідомлення від Білопільської районної лікарні (Сумська область) про те, що після імунізації померла людина.