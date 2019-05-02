ru
ua

Держлікслужба буде фіксувати перевірки на відеокамеру


В МОЗ повідомили, що це зможе зробити перевірки більш прозорими

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у травні 2019 у Києві розпочне пілотний проект з фіксації усіх перевірок на відеокамеру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Повідомляється, що після Києва нововведення буде запроваджено по усій Україні. В МОЗ заявили, що це зможе дозволити зробити перевірки більш прозорим та об’єктивним, знизивши ризик корупції.

"Уже з травня  інспектори територіальних органів Держлікслужби у Києві проводитимуть перевірки з одночасною  аудіовізуальною фіксацією. Кожна перевірка фіксуватиметься нагрудною відеокамерою (відеореєстратором). Зніматимуть не вибірково, а весь процес перевірки - від початку і до кінця", - розповіли в МОЗ.

Запис буде вестись за допомогою нагрудних відеокамер, які оснащені пристроєм GPS для чітких координатів місця перевірки.

В МОЗ прогнозують, що відеофіксація перевірок Держлікслужби по усій Україні почнеться вже до кінця року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Аваков анонсував запуск системи відеофіксації порушень ПДР. До кінця року на українських дорогах почне працювати система автоматичної відеофіксації порушень ПДР

Курс долара стабілізувався на міжбанку Рада прийняла "мовний закон"
Читати всі новини