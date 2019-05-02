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Держлікслужба буде фіксувати перевірки на відеокамеру

Новини » Суспільство    02.05.2019 - 16:13
Держлікслужба буде фіксувати перевірки на відеокамеру
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В МОЗ повідомили, що це зможе зробити перевірки більш прозорими

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у травні 2019 у Києві розпочне пілотний проект з фіксації усіх перевірок на відеокамеру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Повідомляється, що після Києва нововведення буде запроваджено по усій Україні. В МОЗ заявили, що це зможе дозволити зробити перевірки більш прозорим та об’єктивним, знизивши ризик корупції.

"Уже з травня  інспектори територіальних органів Держлікслужби у Києві проводитимуть перевірки з одночасною  аудіовізуальною фіксацією. Кожна перевірка фіксуватиметься нагрудною відеокамерою (відеореєстратором). Зніматимуть не вибірково, а весь процес перевірки - від початку і до кінця", - розповіли в МОЗ.

Запис буде вестись за допомогою нагрудних відеокамер, які оснащені пристроєм GPS для чітких координатів місця перевірки.

В МОЗ прогнозують, що відеофіксація перевірок Держлікслужби по усій Україні почнеться вже до кінця року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Аваков анонсував запуск системи відеофіксації порушень ПДР. До кінця року на українських дорогах почне працювати система автоматичної відеофіксації порушень ПДР

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