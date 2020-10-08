Держзрада та підготовка теракту: справу генерала Шайтанова передали до суду

Справу генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова направили до суду. Його звинувачують у державній зраді і підготовці терористичного акту.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що Шайтанов, який раніше був одним з керівників Центру спеціальних операцій "А", передавав секретну інформацію російським спецслужбам. Він також за їх завданням вербував колишніх військовослужбовців СБУ для здійснення теракту.

Зокрема, планувалося вбивство добровольця Адама Осмаєва, який очолював батальйон імені Джохара Дудаєва і брав участь в АТО на Донбасі.

"У разі доведення провини йому загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Шайтанова затримали в квітні 2020 року. За даними слідства, він є агентом російської ФСБ, а підготовка злочинів підтверджується відеозаписами.

Дані про зв'язки Шайтанова з ФСБ надійшли від західних союзників, в МВС заявляли, що той готував замах ще й на міністра Арсена Авакова.