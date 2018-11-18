У Держдепі заявили, що остаточного висновку про замовника вбивства Хашкаджи немає

Фото: Джамаль Хашкаджи (скрін відео)

Спецслужби США продовжують розслідування вбивства журналіста

У Держдепартаменті США заявили, що уряд США не уклав остаточного висновку про те, хто несе відповідальність за вбивство саудівського журналіста Джамала Хашкаджи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Заява департаменту з'явилася на тлі повідомлень про те, що ЦРУ нібито вже уклало висновок , що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман особисто наказав убити Хашкаджи.

Офіційний представник Державного департаменту США Хізер Нойерт заявила, що Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) ще не зробило остаточних висновків про замовника вбивства.

Вона зазначила, що спецслужби США продовжують розслідування вбивства.

"Залишаються численні невирішені питання щодо вбивства Хашукджи. Державний департамент буде і надалі шукати всі відповідні факти ", - заявила Нойерт.

Зазначимо, оцінка інциденту працівниками ЦРУ була вперше повідомлена виданням Washington Post.

Так, Сандерс відмовилася відповідати на питання журналістів про дану оцінку ЦРУ, передаючи питання в Державний департамент.

"У нього, звичайно ж, є впевненість в ЦРУ, але я передам ваше запитання у Державний департамент", - заявила Сандерс, відповідаючи на питання про те, чи є у Трампа впевненість у ЦРУ.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що розслідування справи вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи має бути міжнародним.