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У Держдепі США відреагували на загибель дочки Дугіна

Фото: Нед Прайс, представник Держдепу США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати беззастережно засуджують вбивства мирних громадян, де б вони не відбувалися, будь то в Бучі або Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Держдепу США Неда Прайса під час брифінгу.

Він зазначив, що Україна заперечує будь-яку причетність до вбивства дочки ідеолога "русского мира" Дар'ї Дугіної.

"Ми беззастережно засуджуємо атаки на цивільних осіб, будь то в Києві, в Бучі, в Харкові, в Краматорську, в Маріуполі або в Москві. Цей принцип застосуємо в усьому світі", - додав він.

Нагадаємо, що у Росії вибухнув автомобіль з донькою ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна.

У президента України Володимира Зеленського відкинули причетність України до загибелі дочки Дугіна.

В Офісі президента заявили, що російська пропаганда вигадала, що "винними" у підриві автомобіля Дар'ї Дугіної стала українка і її 12-річна дитина.

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Сполучені Штати Америки