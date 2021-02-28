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У Держдепі США виключили переговори про угоду з Німеччини щодо "Північного потоку-2"

Автор: Артур Родивилов

У Держдепартаменті США заперечують ведення переговорів з Німеччиною по газопроводу "Північний потік-2". 26 лютого ЗМІ повідомляли про обмін думками двох країн з приводу подальшого будівництва.

Про це повідомляє Axios з посиланням на учасників брифінгу Держдепу і Конгресу з приводу російського газопроводу.

У ході брифінгу заступник помічника американського держсекретаря у справах Європи та Євразії Моллі Монтгомері заявила, що жодних переговорів за можливу операцію, яка дозволила б продовжити будівництво трубопроводу, з німецькою стороною не ведеться.

Представники американського зовнішньополітичного відомства зазначили, що формулювання "обмін думками" не слід тлумачити як переговори, адміністрація США лише висловила Берліну свою стурбованість будівництвом газопроводу в ході звичайних дипломатичних контактів.

На початку лютого німецька влада заперечувала існування "будь-яких брудних оборудок" з США щодо "Північного потоку-2".

Нагадаємо, за даними Державного департаменту США, через загрозу санкцій проти "Північного потоку-2" 18 європейських компаній вже залишили проект або знаходяться на стадії виходу.

Санкції діють тільки щодо російської компанії "КВТ-РУС", якій належить судно "Фортуна", задіяне в будівництві "Північного потоку-2".

Детальніше про ситуацію з газопроводом читайте в матеріалі РБК-Україна "Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні".

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Новини України ГосдепПівнічний потік-2
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