Держдеп США замовив 10 позашляховиків Chevrolet Suburbun за ціною 3,6 млн доларів кожен

Компанія GM Defense, яка є спеціальним підрозділом концерну General Motors по створенню спеціальних автомобілів, оголосила про укладення контракту з Державним департаментом США. Угода передбачає поставку 10 спецмашин на базі повнорозмірних позашляховиків Chevrolet Suburban.

Автомобілі призначені для обслуговування дипломатичних місій і потреб різних міністерств, вони надійдуть в розпорядження DSS - федерального правоохоронного і охоронного підрозділу Держдепартаменту.

У цьому контракті найсильніше вражає ціна. Його загальна вартість складає 36,4 мільйона доларів, Іншими словами, кожна машина обійдеться Державному департаменту США (читай, американським платникам податків) в 3,64 мільйона доларів!

Тут потрібно обмовитися, що це сума з урахуванням розробки автомобілів під вимоги Держдепу. Спецавтомобілі побудують з використанням архітектури комерційних моделей General Motors, призначеної для повнорозмірних пікапів і великих позашляховиків, Від звичайного Suburban новий позашляховик отримає кузов і інтер'єр, а також силову установку і гальма.

Оригінальними будуть рамне шасі і спеціальна підвіска, щоб витримати збільшену вагу після бронювання. Адже, хай в GM Defense про це і не говорять, такий спеціальний позашляховик зобов'язаний бути броньованим.

Але навіть з урахуванням цього сума в 3,6 млн доларів за машину здається чималою. Втім, Держдеп ніколи не скупиться, коли мова йде про створення спеціальних автомобілів для власних потреб.

Постачання машин відбудеться у два етапи. Перша партія буде передана замовнику навесні наступного року, а до травня 2023 року у розпорядження Держдепу надійдуть всі 10 спецавтомобілів. Посде цього, як заявляють в GM Defense, очікується контракт на будівництво цілого парку таких Chevrolet Suburban: по 200 машин в рік протягом дев'яти років.

Як вже іронізують американські ЗМІ, платники податків США сподіваються, що їхня ціна складе "значно нижче 3 мільйонів доллавров за штуку".

Підрозділ GM Defense засновано в 2017 році. У минулому році армія США уклала з компанією свій перший великий контракт на суму 214,3 мільйона доларів на створення машини Infantry Squad Vehicle (ISV).