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Держдеп США знизил рівень небезпеки подорожей в Україну через COVID-19

Автор: Артур Родивилов

Державний департамент вніс Україну до переліку країн, подорожі до яких варто переглянути через ситуації з коронавірусом (COVID-19). США знизили рівень небезпеки.

Про це повідомляє посольство США в Україні.

Рівень небезпеки щодо подорожей в Україну знизили з четвертого (утриматися від подорожей) до третього (переглянете питання подорожей).

Згідно з інформацією центрів з контролю і профілактики захворювань, третій рівень означає, що в країні досі активне поширення COVID-19.

Як повідомили РБК-Україна в МОЗ, пропозицію про продовження карантину внесуть до 23 червня.

"До 23 червня винесемо на уряд (питання - ред.) про продовження карантину, оскільки зараз діє (карантин, - ред.) до 30 Червня", - сказав співрозмовник РБК-Україна.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня Україна переходить в" зелену " зону карантину. У всіх областях послаблюють карантинні обмеження.

Однак дія адаптивного карантину в Україні триває. У " зеленій зоні" залишається ряд обмежень.

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