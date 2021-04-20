Держдеп США не рекомендує громадянам відвідувати 80% країн через COVID-19

Держдепартамент США порекомендував американським громадянам не їздити в більшість країн світу через загрозу поширення коронавірусної інфекції . На цьому тижні представлять оновлений список рекомендація для подорожей.

Про це повідомляє Reuters.

"Результатом цього оновлення буде значне підвищення кількості країн на рівні 4 - не рекомендується їздити, до приблизно 80% країн по всьому світу", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що подібні заходи створюються для того, щоб краще відповідати внутрішнім рекомендаціям медичних регуляторів в США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадяни країн Європейського союзу, які виїжджають робити щеплення від коронавірусу в треті країни, можуть не отримати сертифікат вакцинації в ЄС для подальших поїздок.

Також повідомлялося, що Україна хоче домовитися з ЄС про сумісність ковід-паспортів для поїздок.

Раніше РБК-Україна писало, куди українцям можна їхати на відпочинок вже зараз.

Також писало, чи зможуть українці відпочити в Греції влітку 2021 року.