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Держдеп США попередив Лукашенко про необхідність негайно зупинити насильство

Автор: РБК-Україна

У Держдепартаменті США попередили режим Олександра Лукашенка про необхідність негайно зупинити насильство і звільнити затриманих активістів. Там закликали владу піти на діалог з громадянами.

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Про це в Twitter написав заступник речника Держдепартаменту США Кейл Браун.

У США виступили із заявою на адресу режиму в Білорусі після повідомлень про арешти журналістів.

"Понад 100 днів влади Білорусі відбуваються тривалі і грубі порушення прав людини проти білоруського народу. Прийшов час зупинити насильство, звільнити затриманих, ставитися з повагою до прав людини і вести діалог з білоруським суспільством", - підкреслив Браун.

Нагадаємо, Європейський союз почав підготовку третього пакета санкцій проти Білорусі. Списки можуть з'явитися вже до кінця цього місяця.

Раніше Брюссель запровадив санкції проти Лукашенка і чиновників, які причетні до фальсифікації виборів президента і переслідуванню учасників протестів. Санкції передбачають заборону на в'їзд до країн Євросоюзу і заморожування активів.

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