Держдеп США відреагував на смерть Шишова в Києва: будемо слідкувати за розслідуванням

Він заявив, що США засмучені повідомленнями про трагічну смерть Віталія Шишова.

"Ми продовжимо уважно стежити за розслідуванням української влади щодо причин його смерті. Пан Шишов був важливим представником білоруського громадянського суспільства і був змушений жити за межами своєї країни через репресії проти журналістів, громадянського суспільства, політичної опозиції, спортсменів та простих громадян з боку режиму Лукашенко", - сказав Прайс.

За його словами, останнім часом сталися "тривожні інциденти такого роду", зокрема примусова посадка літака авіакомпанії Ryanair та нещодавня ситуація на Олімпіаді, коли білоруську спортсменку Христину Тимановську намагалися силоміць вивезти з Токіо до Білорусі.