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Держдеп США звинуватив ФСБ Росії в отруєнні Навального

Вашингтон, Четвер 24 грудня 2020 04:55
Держдеп США звинуватив ФСБ Росії в отруєнні Навального
Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Автор: Артур Родивилов

Державний департамент США поклав відповідальність за отруєння російського опозиціонера Олексія Навального на Федеральну службу безпеки РФ (ФСБ). Росія висунула безліч, часто суперечливих, теорій змови.

Про це заявили у Держдепартаменті США у відповідь на запит видання The Hill.

У зовнішньополітичному відомстві США підкреслили, що Вашингтон "повністю впевнений" у висновках Організації по забороні хімічної зброї про те, що токсичні речовини, виявлені в аналізах Олексія Навального, пов'язані з отрутою з групи "Новачок".

"США вважають, що співробітники російської Федеральної служби безпеки використовували нервово-паралітичний агент "Новачок", щоб отруїти пана Навального. У отруєння пана Навального немає жодного правдоподібного пояснення, крім участі в ньому і відповідальності за нього російського уряду", - заявив представник Держдепартаменту США.

"Звичайно, президент Путін і російський уряд хотіли б, щоб ми повірили в протилежне, - продовжив представник Держдепартаменту. - Росія висунула безліч, часто суперечливих, теорій змови. Внесімо ясність: конспірологічні теорії такого роду - не більше ніж спосіб відвернути увагу від серйозних питань, поставлених російському уряду, на які йому ще належить відповісти".

Раніше президент Росії Володимир Путін спростовував причетність спецслужб до отруєння опозиціонера Олексія Навального. На його думку, якби Навального хотіли отруїти, то довели це до кінця.

Нагадаємо, раніше вийшло журналістське розслідування про те, що до отруєння Навального причетні вісім співробітників ФСБ. Журналісти прийшли до такого висновку, відстеживши переміщення і телефонні дзвінки ФСБ.

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