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Держдеп США: необхідне подальше розслідування причин виникнення коронавірусу

Автор: Артур Родивилов

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вважає важливим продовження розслідування причин виникнення COVID-19. Наявних даних про це недостатньо.

Про це він заявив на прес-конференції у Вашингтоні.

Блінкен пояснив, що важливо зрозуміти, де і як почав поширюватися коронавірус, щоб світова спільнота в схожих ситуаціях розуміла, як потрібно діяти.

"Ні, я не задоволений результатами минулого розслідування. І, так, вважають за потрібне подальше розслідування", - сказав він.

Як повідомлялося, розслідування, проведене експертами ВООЗ спільно з колегами з КНР, не дозволило дати однозначну відповідь на питання про те, де виник COVID-19. Експерти дали оцінку різним версіям, при цьому, повністю не відкинувши жодну з них. Критики доповіді фахівців ВООЗ вважають, що ці люди в ході поїздки в Китай не могли проводити дійсно незалежне розслідування, так як діяли тільки спільно з китайськими колегами.

Першим відомим осередком поширення коронавірусу стало китайське місто Ухань. Однак досі неясно, як вірус туди потрапив і як почав поширюватися серед людей.

Нагадаємо, раніше ВООЗ опублікувала проект доповіді про походження коронавірусу. Експерти організації назвали найбільш вірогідний сценарій передачі коронавірусу людині.

Додамо, раніше у ВООЗ визнали малоймовірною версію про те, що коронавірус завезли в Китай з іншої країни.

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