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Держбюджет-2022 та тисяча за вакцинацію: що сьогодні на порядку денному Ради

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 2 грудня о 10:00 Верховна рада збереться на пленарне засідання. Зокрема, парламентарі голосуватимуть за схвалення держбюджету на наступний рік, а також за законопроект, що передбачає виділення тисячі гривень всім COVID-вакцинованим громадянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний Ради.

Крім того, парламентарі під час засідання розглянуть законопроекти:

  • про ратифікацію Протоколу до угоди між урядом Угорської Республіки, урядом Румунії, урядом Словацької Республіки та Кабінетом Міністрів України стосовно створення багатонаціонального інженерного батальйону (0129);
  • про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні (5376);
  • про антидопінгову діяльність у спорті (5099);
  • про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво (5689);
  • про внесення змін до ЗУ "Про судоустрій і статус суддів" та ЗУ "Про Вищу раду правосуддя" щодо завершення конкурсних процедур на зайняття посад суддів місцевих судів (4229);
  • про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (2683, 2683-2, 2683-3);
  • про місто Київ - столицю України (2143-3);

Нагадаємо, що Рада раніше вже розглянула законопроект, що передбачає виплату тисячі гривень повністю щепленим від коронавірусу українцям, законопроект прийняли в першому читанні.

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