Держбюджет-2022 та тисяча за вакцинацію: що сьогодні на порядку денному Ради

Сьогодні, 2 грудня о 10:00 Верховна рада збереться на пленарне засідання. Зокрема, парламентарі голосуватимуть за схвалення держбюджету на наступний рік, а також за законопроект, що передбачає виділення тисячі гривень всім COVID-вакцинованим громадянам.
Крім того, парламентарі під час засідання розглянуть законопроекти:
про ратифікацію Протоколу до угоди між урядом Угорської Республіки, урядом Румунії, урядом Словацької Республіки та Кабінетом Міністрів України стосовно створення багатонаціонального інженерного батальйону (0129);
про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні (5376);