Міськрада виплатила часткову компенсацію сім'ям загиблих і постраждалим в Одесі

Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Одноразові виплати отримали п'ять сімей загиблих та 31 постраждалий

Одеська міська рада передала 2,1 млн гривень сім'ям загиблих і постраждалим під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Про це повідомляється на сайті міськради.

Повідомляється, що одноразові виплати отримали п'ять сімей загиблих та 31 постраждалий. Виплатили вже суми - не уточнюють.

Сім'ям та постраждалим також виплатять додаткову матеріальну допомогу від підприємств міста як "благодійну допомогу". Так, сім'ям загиблих - по 50 тис. гривень, постраждалим особам, які ще перебувають у лікарнях - по 30 тис. гривень, іншим постраждалим - по 10 тис. гривень.

Як повідомляють у міськраді, загальні виплати складуть 4 млн 950 тис. гривень. З них за рахунок бюджету - 3,6 млн гривень, кошти з цільового фонду Одеської міської ради - 1,2 мільйона гривень.

Нагадаємо, урядова комісія з розслідування пожежі в одеському коледжі назвала причину трагедії, яка забрала життя 16 людей. Так, основною версією виникнення пожежі в коледжі Одеси, яку розглядають у Кабміні, є займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі будівлі.

4 грудня в Одесі сталася пожежа в коледжі, в результаті трагедії загинули 16 осіб. За даними слідства, в коледжі була відсутня пожежна сигналізація. Правоохоронці вважали, що причиною виникнення пожежі в коледжі стала несправність електропроводки або побутових електроприладів.