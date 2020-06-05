Гороскоп здоров'я на червень для всіх знаків Зодіаку: кому треба поберегти себе

Гороскоп здоров'я на червень склав відомий екстрасенс і ясновидець Хаял Алекперов, якому двічі вдалося перемогти у "Битві екстрасенсів". З астрологічного прогнозу ви зможете дізнатися, які органи найбільш уразливі в цей період у всіх знаків Зодіаку і що потрібно зробити, щоб захистити себе.

Кому потрібно побоюватися проблем з травленням, емоційних розладів або раптової апатії до всього? А хто похвалиться богатирським здоров'ям, яке до того ж зміцніє? Про це розповів Хаял Алекперов, пишуть "Факти".

Овен

У Овнів з'явиться чудовий шанс побороти свої хронічні хвороби. Головне, що потрібно зробити представникам знаку, це планомірно дотримуватися рекомендацій лікарів.

Телець

Тельцям варто задуматися над своїм харчуванням. Можливо, ви щось робите не так. І саме звідси всі проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Не експериментуйте зі строгими дієтами і уникайте гастрономічних витребеньок.

Близнюки

До вас у червні завітають душевні терзання, що стануть причиною нічних кошмарів і безсоння. Щоб уникнути проблем, простіше ставтеся до дрібних негараздів і труднощів.

Рак

У перший місяць літа Раки ризикують отримати травму або навіть перелом. Зірки радять вам уникати екстремальних видів спорту і надмірних фізичних навантажень.

Лев

У червні у Левів є відмінні шанси позбутися шкідливих звичок. Киньте палити, не переїдайте, зірки будуть сприяти вам у цьому. Але вам доведеться зайнятися своїм здоров'ям вже зараз.

Діва

У Дів в цей період загостриться метеозалежність. Вас будуть мучити напади головного болю, сонливості, скачки тиску. Зірки радять приділити час помірним спортивним навантаженням, щоб "розігріти кров".

Терези

У червні Терезам варто особливо берегти свої суглоби та зв'язки. Не варто поспішати під час ходьби або фізичних навантажень, бо є велика ймовірність травмувати коліна, лікті або отримати розтягнення.

Скорпіон

Образи, які Скорпіони майстерно приховували під маскою байдужості, можуть вилитися в серйозні проблеми з ендокринною системою. А тому зірки радять вам частіше говорити з близькими по душах.

Стрілець

У червні Стрільці можуть розриватися між кар'єрними та побутовими клопотами. У всіх сферах накопичиться маса справ, які вимагатимуть вашого негайного втручання, уникайте нервового зриву і більше відпочивайте.

Козеріг

Легковажне ставлення Козерогів до свого здоров'я цього місяця може зіграти з вами злий жарт. Не варто ігнорувати навіть легке нездужання. Не відкладайте візит до лікаря і намагайтеся пройти лікування до кінця.

Водолій

Нервова система Водоліїв у червні буде вкрай вразливою. А тому зірки радять представникам знака уникати надмірних переживань і тим більше з'ясувань стосунків з оточуючими людьми.

Риби

Слабким місцем Риб в червні стане зір. Вам потрібно почати контролювати час, який ви проводите з гаджетами, перед монітором або телевізором. Не відкладайте похід до окуліста, якщо вас щось насторожує.

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