Гороскоп на червень по картах Таро: які зміни чекають всі знаки Зодіаку

Гороскоп на червень 2020 по картах Таро для всіх знаків Зодіаку, підкаже, які приємні, й не дуже зміни, і сюрпризи чекають на вас в перший місяць літа. Прогноз склала для Styler таролог-практик Інна.

Овен

Остерігайтеся друзів і колег, яким Ви свого часу допомагали ставати на ноги. З ними дохід навряд чи зросте. Можливо, навіть будуть втрати з такими "друзями". Ваші бажання просування в кар'єрі можуть спрацювати, лише якщо Ви докладете зусиль і будете особисто все контролювати. А в коханні Овну потрібно остерігатися маніпуляцій.

Телець

Фінансовий стан може покращитися лише тоді, коли Ваші проєкти будуть відповідати духу закону. Зверніться за допомогою саме до родинних зв'язків і близьких людей. Вони - ваша опора в просуванні по життю. В особистих і сімейних стосунках Ви можете стати беззаперечним авторитетом у другої половинки.

Близнюки

Безапеляційність і безкомпромісність - це не Ваше гасло цього місяця для отримання доходу. Більше гнучкості для поліпшення грошового становища Вам не завадить. Якщо у Вас є борги перед колегами, рекомендується якомога швидше віддати, тому що це може негативно вплинути на Вашу роботу (бізнес) надалі. Не трощіть відносини, якщо не впевнені, що все можна буде потім "склеїти".

Рак

Цей місяць може принести Вам розуміння, що придумана вами любов - це просто залежність, і Вами користуються. Поліпшення фінансового становища можливе при Вашій співпраці зі справжніми професіоналами. Самостійно можете не впоратися з цілями одержання прибутку. На роботі все буде спокійно - без інтриг і авралів.

Діва

Важка ноша влади нарешті не буде такою важкою щодо отримання доходів. Розправтеся з ношею і займіться рутинними, але важливими справами. У відносинах з колегами й підлеглими вам доведеться між батогом і пряником в цьому місяці вибрати пряник. В родині і стосунках не треба тиснути своїм авторитетом.

Терези

В коханні довго не думайте, бо можуть бути більш кмітливі й наполегливі. Якщо вирішили - дійте! Цілком можливі фінансові негаразди. Може виявитися, що проєкт робили разом з хорошими знайомими, а розгрібати неприємні наслідки будете Ви самі. Ті, хто з Вами поруч будуть в червні, хороші оратори, але, на жаль, погані виконавці.

Скорпіон

В коханні і стосунках швидкість буде не на Вашу користь. Не дійте зопалу, заспокойтеся і оцініть шанси і ситуацію для отримання бажаного. Настав час вийти з кризового морального стану і переглянути методи заробітку і доходів, які вже не працюють. Шукайте нові. Дохід залежить від Ваших вольових рішень, а у просуванні на роботі потрібно діяти рішуче і без заперечень.

Стрілець

На ваш дохід можуть сильно впливати державні структури, особливо контролюючі органи. Велика ймовірність штрафів. В роботі не вірте обіцянкам, вимагайте доказів та обґрунтувань. У стосунках не потрібно навантажувати коханих своїми проблемами. Саме зараз Вас можуть неправильно зрозуміти.

Козеріг

В цьому місяці любов треба завойовувати. Чесними підходами і з залученням цінних подарунків. Врахуйте, що зараз не той час, щоб вірити порожнім обіцянкам заради поліпшення фінансової ситуації. Поруч з Вами є шахраї, тому вимагайте документи, обґрунтування. У роботі ймовірні розчарування і апатія. Але так буде не завжди, все налагодиться.

Водолій

Ваш егоїзм може стати причиною конфлікту, в який будуть втягнуті і Ви, і Ваша половинка, і навіть спільні друзі. У грошових питаннях станьте тим, хто задає правила гри, а не пасивним учасником. При цьому, заради досягнення фінансового результату, слід використовувати Вашу природну чарівність. Можливо, не всі Ваші друзі на роботі - справжні друзі - будьте обачні.

Риби

Не вистачає стільки коштів на розваги, скільки б хотіли? Заощадите зараз - подякуєте пізніше, адже попереду зміни. У кар'єрі можете отримати не дуже приємні звістки, які можуть призвести до непередбачених витрат. Не виключено, що нинішня загальна ситуація змусить Вас переглянути існуючі стосунки.