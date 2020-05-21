Гороскоп на 21 травня для всіх знаків Зодіаку: кому зірки обіцяють особливу удачу

Гороскоп на травень 2020 року обіцяє відносно спокійний період без різких емоційних сплесків, однак при цьому друга половина місяця може принести деяким знакам Зодіаку ряд важливих змін у житті. Астрологи говорять про високу ймовірність несподіваних випробувань і нових викликів, з якими доведеться розбиратися.

Читці зірок дали рекомендації, як мінімізувати ризики втрат і направити енергію в потрібне русло, щоб зустріти сюрпризи у всеозброєнні та вийти із ситуації переможцем.

Астрологи дали свій прогноз на четвер, 21 травня, і розповіли, на чиєму боці буде Фортуна і кому доведеться поборотися за удачу.

Овен

Овнам сьогодні доречно стримати запал і не форсувати події - стриманість і дипломатичність можуть стати запорукою успішного вирішення нових завдань і викликів. У сфері стосунків існують ризики сварок і конфліктів на "рівному місці", тому важливі витримка і самоконтроль.

Телець

Для Тельців день може здатися емоційно виснаженим - недарма "екватор" тижня. Представникам цього знаку Зодіаку астрологи рекомендують не вплутуватися в додаткові зобов'язання на роботі, а в спілкуванні з близькими не соромитися звертатися по пораду. Також доречно звернути увагу на здорове харчування і, по можливості, подихати повітрям перед сном.

Близнюки

У Близнюків 21 травня обіцяє стати успішним днем практично у всіх сферах діяльності, включаючи особистий фронт. Також висока ймовірність приємних сюрпризів і несподіваних пропозицій з багатообіцяючими "дивідендами".

Рак

Ракам доречно сьогодні проявляти більше самостійності в прийнятті рішень, і не лінуватися їх реалізовувати, адже дорогу здолає той, хто йде. Розташування планет обіцяє сприятливий період для активної діяльності, але існує ризик зіткнутися з недоброзичливцями, які спробують повісити на вас непотрібні проблеми. Проявляйте розсудливість.

Лев

Для Левів 21 травня обіцяє емоційні сплески. Це може бути викликано неприємними звістками, розчаруванням. Астрологи закликають до стриманості та стійкості, щоб переступити те чи інше питання, закрити його і рухатися далі з новим досвідом.

Діва

У Дів день також може стати досить напруженим і наповненим нервування. У четвер краще абстрагуватися від відволікаючих чинників і постаратися повністю сконцентруватися на вирішенні поточних завдань, робочих процесів. Також у спілкуванні з близькими та рідними уникайте конфліктних ситуацій, щоб не наговорити зайвого дорогим людям.

Терези

Для Терезів 21 травня обіцяє успіх і високу ймовірність залучення фінансів. Також день сприятливий для комунікацій і переговорів з діловими партнерами, сьогодні ви можете блищати та проявляти свої найкращі дипломатичні навички. Сьогодні представники цього зодіакального кола зможуть на хвилі натхнення вирішити масу справ і питань.

Скорпіон

Скорпіонам сьогодні краще відмовитися від непередбачених витрат грошей і бути акуратнішими з покупками. Астрологи попереджають про небезпечний період у фінансовому плані та не рекомендують здійснювати ризиковані інвестиції, інакше можна сильно і надовго втратити в бюджеті.

Стрілець

Для Стрільців день не обіцяє жодних негативних сюрпризів і може стати зручним і спокійним для вирішення робочих завдань і процесів. Але за бажанням завжди можна надати творчість у будь-які справи. Вечір доречно провести у спілкуванні з друзями (навіть по скайпам і зумам), щоб розвіятися від рутини.

Козеріг

У Козерогів 21 травня ймовірні фривольний, романтичний настрій і бажання фліртувати. День вдалий для сфери стосунків та любові. Позитивний настрій також сприятиме вирішенню робочих завдань без особливих зусиль, наче граючись.

Водолій

Для Водоліїв сьогодні існує ризик конфліктних ситуацій та спорів з близькими, тому доречно проявляти максимум дипломатії та ретельніше обдумувати слова й аргументи, навіть якщо ви на всі 110% впевнені у своїй правоті. В іншому 21 травня обіцяє стати результативним і продуктивним.

Риби

У Риб може виникнути яскраве бажання почати новий проект або активно відновити минулий, призабутий. День обіцяє величезний енергетичний підйом і натхнення. Астрологи радять бути завзятими і використовувати вдале розташування планет і його вплив по максимуму.

Раніше ми писали про те, що у червні 2020 року деякі знаки Зодіаку можуть зіткнутися із серйозною невдачею. Астрологи назвали трьох представників зодіакального кола, для яких початок літа стане виснажливим марафоном з перешкодами.

До речі, не так давно ми публікували докладний гороскоп на все літо 2020 для всіх знаків Зодіаку і розповідали, які життєві сфери - любов, кар'єра, сім'я, гроші - стануть для них пріоритетними у найспекотніші місяці року.