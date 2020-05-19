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У міській лікарні Вінниці не лишилося вільних місць для хворих коронавірусом

Новини » Суспільство     19.05.2020 - 04:29
У міській лікарні Вінниці не лишилося вільних місць для хворих коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

В обласній лікарні залишилося ще 50 ліжок

У Вінниці в міській лікарні №1 окреме відділення для хворих коронавірусом COVID-19 вже заповнене. Півсотні місць лишилося тільки у центральній районній лікарні.

Про це передає РБК-Україна із посиланням на місцевий інформаційний портал Vежа.

Цитуючи керівника Вінницької облдержадміністрації Владислава Скальського, видання зазначає, що у міській лікарні №1 перебувають 60 пацієнтів, хоча відділення розраховане на 59 ліжок.

Надалі інфікованих пацієнтів планують при необхідності направляти до міста Калинівка - там є вільні місця в центральній райлікарні.

Станом на 18 травня у Вінницькій області зареєстровано 733 хворих з діагнозом COVID-19. Стаціонарне лікування проходять 104 пацієнти, амбулаторне - 233 людини. Одужали - 386 пацієнтів.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, 18 травня в Україні другу добу поспіль було зафіксовано зниження кількості захворілих коронавірусом. Всього зафіксували 18 616 випадків коронавірусу.

Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України Винницкая областьКоронавірус
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