Міська влада робить все, аби максимально убезпечити навчальний процес у Києві, - Кличко

Міська влада робить все, аби максимально убезпечити навчальний процес у столиці. Так, разом з київською профспілкою працівників освіти місто придбало майже 40 тисяч захисних щитків для педагогів.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції.

"Разом з київською профспілкою працівників освіти місто придбало майже 40 тисяч захисних щитків для педагогів. Ці засоби захисту вже доставляють до закладів освіти. Ще 13 тисяч щитків за кошти міста придбали районні адміністрації столиці. Ми робимо все, щоб максимально убезпечити навчальний процес, щоб захистити від розповсюдження вірусу і дітей, і педагогічних працівників", - наголосив Кличко.

За його словами, місто контролює ситуацію у навчальних закладах і реагує на неї оперативно. В школах, де виявляють хворих дітей чи педагогів, класи або навчальні заклади відправляють на дистанційне навчання.

"У 121 школі перевели на самоізоляцію та дистанційне навчання загалом 326 класів, де є хворі учні. Усього хворих на коронавірус школярів у столиці - 292. А також - 152 педагоги. У дитячих садочках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закриті 15 груп. Один садок - у Святошинському районі - закритий на карантин. Хочу зазначити, що цього тижня, після планових ремонтів, відновили свою роботу ще 4 дошкільних заклади. Наповненість дітей у дитсадках столиці сьогодні - трохи понад 54 відсотків", - зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, на сьогодні 5 шкіл закриті на карантин через випадки захворювання серед вчителів. По одній школі в Шевченківському, Дарницькому, Голосіївському, Печерському і Святошинському районах столиці.