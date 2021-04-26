У місті Елізабет-Сіті в США ввели режим НС через убивство афроамериканця поліцейськими

У заяві наголошується, що "з великою часткою ймовірності" публікація відео та аудіозаписів у справі про вбивство поліцейськими афроамериканця може призвести до заворушень в місті.

"Щоб гарантувати необхідні заходи для захисту громадян під час громадських заворушень, ми вважаємо за потрібне оголосити режим надзвичайної ситуації в місті Елізабет-Сіті, Північна Кароліна, починаючи з 8:00 за місцевим часом 26 квітня", - йдеться в повідомленні.

За даними видання USA Today, афроамериканець Ендрю Браун був застрелений 21 квітня офіцерами поліції, які спробували вручити йому ордер на арешт. Він помер від вогнепального поранення в голову протягом декількох хвилин після пострілу. Сім'я загиблого мусила побачити записи з камери вранці 26 квітня, проте показ відклали, оскільки їх ще не відредагували.

Окружний прокурор Майкл Кокс заявив, що закон штату дозволяє розмивати обличчя для захисту активного внутрішнього розслідування, і "цей процес вимагає часу". Відповідно до закону штату Північна Кароліна, записи з натільних камер відеоспостереження поліцейських можуть бути опубліковані тільки за рішенням суду. Шериф міста заявив, що поліція планує звернутися до суду, щоб домогтися опублікування записів.