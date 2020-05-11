Місто у Китаї переходить в "режим воєнного часу" для боротьби з COVID-19

Міський повіт Шулан на північному сході Китаю переходить в "режим воєнного часу" для боротьби зі спалахом коронавірусу в останні дні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, 7 травня в Шулані виявили один новий випадок зараження коронавірусом, а через кілька днів - ще 11. Це є найвищим показником від 11 березня.

Мер Дзінь Хуа заявив, що місто зробить суворі заходи стримування. Клініки та аптеки припинять продавати ліки проти лихоманки, щоб відправити всіх підозрюваних або підтверджених пацієнтів з коронавірусом у призначені лікарні.

Також влада відзвітувала, що в результаті відстеження контактів вдалося перевірити в загальній складності 2 005 осіб, а 290 з них були поміщені на карантин.

Як повідомляло РБК-Україна, на північному сході Китаю зафіксували локальний спалах коронавірусу серед жителів провінції Цзілінь.

Крім цього, у китайському місті Ухань, де вперше було зафіксовано спалах вірусу COVID-19, за добу підтвердили ще 5 випадків коронавірусу після того, як епідемія в місті та країні пішла на спад. При цьому 6 травня в Ухані оголосили про відновлення навчального процесу в школах. За парти повертаються тільки учні старших класів, які повинні підготуватися до майбутніх іспитів. Таких школярів у місті налічується 57 тисяч.