Новости
Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Горели остановка и магазины: в Запорожье 17 пострадавших, одного вытащили из пропасти

Фото: РФ ударила по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 18 августа, россияне нанесли удары по Запорожью. В результате атаки загорелись магазины и остановка, количество пострадавших возросло до 17.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова в Telegram.

"В результате очередного вражеского удара по Запорожью загорелись магазины и остановка, повреждены маршрутка, жилые дома и цех одного из предприятий города", - уточнил Федоров.

В месте попадания образовался провал. Из него полицейские и спасатели извлекли человека с ожогами. За жизнь пострадавшего борются медики.

По последним данным, количество пострадавших от обстрела возросло до 17 человек.

Также глава Запорожской ОГА обнародовал фото последствий вражеского удара по городу.

 
Фото: последствия атаки по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)

 

Что известно об атаке на Запорожье

Напомним, утром 18 августа в Запорожье прогремели взрывы. Россияне нанесли два удара по городу, когда раздавалась воздушная тревога.

Сначала сообщали о 6 раненых в результате вражеской атаки. В областной администрации уточнили, что среди травмированных есть подросток. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии и были госпитализированы в медицинские учреждения города.

Информация о других пострадавших уточняется, количество людей, которым понадобилась помощь медиков, продолжает расти.

Спасатели ГСЧС опубликовали первые кадры после атаки.

