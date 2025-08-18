Горели остановка и магазины: в Запорожье 17 пострадавших, одного вытащили из пропасти

Сегодня, 18 августа, россияне нанесли удары по Запорожью. В результате атаки загорелись магазины и остановка, количество пострадавших возросло до 17.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова в Telegram .

"В результате очередного вражеского удара по Запорожью загорелись магазины и остановка, повреждены маршрутка, жилые дома и цех одного из предприятий города", - уточнил Федоров.

В месте попадания образовался провал. Из него полицейские и спасатели извлекли человека с ожогами. За жизнь пострадавшего борются медики.

По последним данным, количество пострадавших от обстрела возросло до 17 человек.

Также глава Запорожской ОГА обнародовал фото последствий вражеского удара по городу.