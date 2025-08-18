Горели остановка и магазины: в Запорожье 17 пострадавших, одного вытащили из пропасти
Сегодня, 18 августа, россияне нанесли удары по Запорожью. В результате атаки загорелись магазины и остановка, количество пострадавших возросло до 17.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова в Telegram.
"В результате очередного вражеского удара по Запорожью загорелись магазины и остановка, повреждены маршрутка, жилые дома и цех одного из предприятий города", - уточнил Федоров.
В месте попадания образовался провал. Из него полицейские и спасатели извлекли человека с ожогами. За жизнь пострадавшего борются медики.
По последним данным, количество пострадавших от обстрела возросло до 17 человек.
Также глава Запорожской ОГА обнародовал фото последствий вражеского удара по городу.
Что известно об атаке на Запорожье
Напомним, утром 18 августа в Запорожье прогремели взрывы. Россияне нанесли два удара по городу, когда раздавалась воздушная тревога.
Сначала сообщали о 6 раненых в результате вражеской атаки. В областной администрации уточнили, что среди травмированных есть подросток. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии и были госпитализированы в медицинские учреждения города.
Информация о других пострадавших уточняется, количество людей, которым понадобилась помощь медиков, продолжает расти.
Спасатели ГСЧС опубликовали первые кадры после атаки.