Горбатюк: підозрюваного в розстрілі майданівців співробітника СБУ направили на Донбас

Підозрюваному у розстрілі активістів у Хмельницькому досі не обрали запобіжний захід

Підозрюваного в причетності до розстрілу активістів Євромайдану у Хмельницькому співробітника Служби безпеки України направили на Донбас. Про це в інтерв'ю "Українським Новинам" повідомив керівник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

За словами Горбаютка, підозрюваному досі не обрали запобіжний захід, тому що він не з'явився до слідчих з тієї причини, що його направили на Донбас.

"20 червня він знову не прибув, і нам передали наказ, що він відправлений 10 червня в АТО. Але закон говорить, що складене повідомлення про підозру необхідно вручити в день складання, і якщо немає можливості вручити особисто, то вона відправляється поштою. Після цього ми ще направили запит в центральний апарат СБУ з проханням забезпечити його явку, адже він є підозрюваним. Поки що не забезпечили, і відповідно, обрання запобіжного заходу відкладається", - зазначив Горбатюк.

Нагадаємо, 22 червня в рамках розслідування справ Майдану співробітнику СБУ оголосили підозру про перевищення влади. За версією слідства, 19 лютого 2014 року він застосував вогнепальну зброю біля центрального входу будівлі Управління СБУ у Хмельницькій області, в результаті чого загинули два активіста Євромайдану.