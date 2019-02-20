Горбатюк назвав причину винесення виправдальних вироків щодо розстрілів на Майдані

Обвинувальні акти були направлені стосовно 288 осіб проти 52 винесених судами рішень

Руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что поспешность прокуратуры в 2014 году привела к наличию 11 оправдательных приговоров по расстрелам на Майдане. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Радио НВ.

Горбатюк сообщил, что по состоянию на 20 февраля 2019 года в силу вступили четыре оправдательные приговоры, а другие 7 обжалуются. Он также отметил, что обвинительные акты относительно расстрелов на Майдане были направлены в отношении 288 лиц против 52 вынесенных судами обвинительных решений, 36 актов рассматриваются сейчас.

"Если бы за всеми этими обвинительными актами, за исключением тех, которые направлены в этом году, были уже приговоры, то этот результат действительно был бы весомым, и уже можно было бы говорить если не о полной ответственности, то основная часть причастных лиц была бы уже наказана", - сказал Горбатюк.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что расследование расстрелов на Майдане в 2014 году длится так долго из-за большого объема работы.

РБК-Украина писало, что вчера международная неправительственная, некоммерческая организация Amnesty International заявила, что за 5 лет нет ни одного ощутимого прогресса в расследованиях дел Майдана.

Добавим, ранее Горбатюк говорил, что почти 40 подозреваемых по делам Майдана работают в правоохранительных органах.