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У горах Туреччини знайшли тіло зниклої туристки з Одеси

Автор: Артур Родивилов

Альпіністку з Одеси Яну Кривошею знайшли мертвою біля гори Геіксіврісі. Українку з початку травня шукали в горах Анталії.

Про це повідомляє турецьке видання AntalyaHakkinda.

Припускають, що вона загинула, впавши з прямовисних скель. Протягом декількох тижнів її шукали різні команди рятувальників, як місцевих, так і українських.

Однак тіло вдалося знайти тільки 28 травня під час аерофотозйомки розвідувальним літаком жандармерії.

Після того як тіло загиблої альпіністки було знято зі скель командою пошуково-рятувальних служб жандармерії, його доставили в інститут судової медицини для встановлення точних причин смерті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 100 українців - переважно туристи і альпіністи - застрягли в Непалі у зв'язку з обмеженням на міжнародні польоти. Їх можуть вивезти спеціальними рейсами, які організовують інші країни.

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