В горах Румынии спасли уклониста из Украины, который чуть не замерз насмерть

Как пишет издание, изначально украинца хотели достать из горного ущелья при помощи вертолета. Но из-за плохих погодных условий этого сделать не удалось.

Поэтому спасателям пришлось пробираться к 28-летнему мужчине через глубокий снег при температуре до минус 10 градусов.

Когда спасатели обнаружили мужчину, оказалось, что у него под курткой находился котенок по имени Персик.

"Кот был теплым и согревал его, так что он спас ему жизнь. Единственное, что мы видели, что он заботится только о котенке. О себе он не заботится", - рассказал AP директор горно-спасательной службы Марамуреша (регион в Румынии) Дан Бенга.

Издание отмечает, что Дуда покинул свой дом в Харьковской области более чем за неделю до того, как застрял в Карпатах на территории Румынии.

Сейчас Дуду лечат от последствий переохлаждения. Котенка отправили в реабилитационный центр по причине недоедания, но ожидается, что вскоре он выздоровеет.