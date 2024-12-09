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В горах Румынии спасли уклониста из Украины, который чуть не замерз насмерть

Понедельник 09 декабря 2024 21:32
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В горах Румынии спасли уклониста из Украины, который чуть не замерз насмерть Иллюстративное фото: в Румынии чуть не замерз насмерть уклонист из Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В горах Румынии неподалеку от границы с Украиной обнаружили украинца, который провалился в горное ущелье. Ему помогли спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как пишет издание, изначально украинца хотели достать из горного ущелья при помощи вертолета. Но из-за плохих погодных условий этого сделать не удалось.

Поэтому спасателям пришлось пробираться к 28-летнему мужчине через глубокий снег при температуре до минус 10 градусов.

Когда спасатели обнаружили мужчину, оказалось, что у него под курткой находился котенок по имени Персик.

"Кот был теплым и согревал его, так что он спас ему жизнь. Единственное, что мы видели, что он заботится только о котенке. О себе он не заботится", - рассказал AP директор горно-спасательной службы Марамуреша (регион в Румынии) Дан Бенга.

Издание отмечает, что Дуда покинул свой дом в Харьковской области более чем за неделю до того, как застрял в Карпатах на территории Румынии.

Сейчас Дуду лечат от последствий переохлаждения. Котенка отправили в реабилитационный центр по причине недоедания, но ожидается, что вскоре он выздоровеет.

Гибель украинцев, которые пытаются сбежать

Напомним, в Украине уже неоднократно фиксировали случаи, когда при попытке побега из страны мужчины погибали.

В частности, большое количество жизней уже забрала горная река Тиса, которая протекает по границе Украины с Венгрией и Румынией.

Детально об этом - в материале РБК-Украина.

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