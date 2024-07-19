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В горах возле границы со Словакией нашли тело украинца

Фото: в горах возле границы со Словакией нашли тело украинца (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Тело мужчины обнаружили пограничники в горах Закарпатья. Погибшим оказался 29-летний житель Полтавской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Служебная собака пограничников нашла погибшего человека во время патрулирования украинско-словацкой границы", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГПСУ, тело пролежало в лесу ориентировочно несколько суток.

"У него был рюкзак с паспортом, личными вещами и деньгами. Оказалось, что это 29-летний житель Полтавской области. Признаков насилия не было", - констатировали пограничники.

 

О случае сообщили в полицию. Причину и дату смерти установят эксперты.

Ситуация на границе с Украиной

В связи с введением военного положения и мобилизации в Украине, участились случаи попыток незаконного пересечения границы. Не редки и смертельные случаи. Как писало РБК-Украина в мае пограничники зафиксировали 28 смертельных случаев при попытках "форсировать" Тису для незаконного пересечения границы.

При этом, если раньше уклонисты совершали подобные попытки в одиночку или малыми группами, то в последнее время ГПСУ стала задерживать более крупные группы. Например, в конце июня украинские пограничники задержали 17 уклонистов на границе Украины с Венгрией. За возможность незаконно выехать из страны каждый из них заплатил от 3 до 12 тысяч долларов.

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