В горах возле границы со Словакией нашли тело украинца

Ситуация на границе с Украиной

В связи с введением военного положения и мобилизации в Украине, участились случаи попыток незаконного пересечения границы. Не редки и смертельные случаи. Как писало РБК-Украина в мае пограничники зафиксировали 28 смертельных случаев при попытках "форсировать" Тису для незаконного пересечения границы.

При этом, если раньше уклонисты совершали подобные попытки в одиночку или малыми группами, то в последнее время ГПСУ стала задерживать более крупные группы. Например, в конце июня украинские пограничники задержали 17 уклонистов на границе Украины с Венгрией. За возможность незаконно выехать из страны каждый из них заплатил от 3 до 12 тысяч долларов.

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