"Гора трупов". Оккупант рассказывает о большом количестве погибших в армии РФ (перехват)

Российский военный в телефонном разговоре рассказал своему товарищу о большом количестве погибших, тела которых лежат на каждом шагу, а также о пренебрежительном отношении к мобилизованным, которых отправляют на смену погибшим как "пушечное мясо".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.
"Да водитель наш, ногу отрезали одну. Семь человек - 300. Гора трупов, еще и прибавилось. Воронок много. Я вчера рукой ляп-ляп, а там чье-то лицо из земли торчит", - говорит оккупант.
Также он рассказал о пренебрежительном отношении к мобилизованным, которые отправляются на смену погибшим.
"Там же никто с этими резервистами не разговаривает. Я сидел вчера, переговорил. Они говорят, каждый день шесть человек заходят ротацией", - отметил российский захватчик.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российский военнослужащий в разговоре с товарищем рассказал, что устал выносить тела мертвых оккупантов с поля боя.
Также ранее мы писали, что российский военный из Донецкого направления пожаловался в телефонном разговоре с товарищем на свое командование. Он рассказал, что оно относится к подчиненным, как к расходному материалу.
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