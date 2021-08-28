Гонщик McLaren потрапив у страшну аварію в кваліфікації Гран Прі Бельгії

Цими вихідними на легендарній трасі Спа-Франкоршам проходить черговий етап чемпіоаната світу з автогонок класі Формула 1 - Гран Прі Бельгії. У суботу, коли проводиться кваліфікація, над трасою весь день йде дощ, то стихаючи, то посилюючись. Пілотувати машину в таких умовах дуже складно, і в одному із заїздів Ландо Норріс не втримався на трасі.

Аварія сталася в третьому, фінальному сегменті кваліфікації. На швидкому колі під час проходження зв'язки поворотів "Джерело" і "Червона вода" машина Ландо Норріса зісковзнула з траси на підйомі і на повному ходу врізалася у відбійник.

Фото: Twitter.com/F1

Швидкість під час зіткнення перевищила 200 км/год, але удар прийшовся по дотичній. Болід розкрутило - обертаючись, він втрачав колеса і поступово сповільнювався.

Перші секунду після того, як машина нарешті завмерла, були найбільш напруженими: гонщик в кокпіті не рухався і мовчав. Але потім Ландо по радіозв'язку відповів команді, що з ним все в порядку.

Фото: Twitter.com/F1

Під час удару в машині спрацював датчик небезпечного перевантаження, тому гонщика доставили до медичного центру при трасі для огляду. Попередньо, пілот McLaren відбувся забоєм правого ліктя.

Але сама машина розбита під списання, тому в недільній гонці Норрісу доведеться стартувати на запасному боліді з боксів.