У Гонконзі розробили портативний прилад для діагностики коронавірусу

Науковці з університету науки та техніки Гонконгу (HKUST) винайшли портативний пристрій для експрес-діагностики зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна на прес-службу університету.

Як повідомляється, команда дослідників з Гонконгського університету науки та техніки нещодавно винайшла найшвидший у світі портативний пристрій для діагностики 2019-nCoV.

Винахідники заявляють, що їхній прилад дає змогу за 40 хвилин визначити наявність чи відсутність вірусу у пробах.

До цього найшвидші технології давали результат у проміжку від 1,5 до 3 годин.

Також повідомляється, що пристрій досліджує зразки, взяті з носової порожнини хворого, і може обробляти до восьми зразків одночасно.

У виші додали, що пристрій вже отримав міжнародний сертифікат, і його вже почали використовувати у низці китайських міст, в тому числі у провінції Хубей.

Нагадаємо, 11-12 лютого Всесвітня організація охорони здоров'я скликає глобальний форум з вивчення коронавірусу 2019-nCoV. На зустрічі планується визначити пріоритети в дослідженні цього вірусу і скоординувати міжнародні зусилля у сфері розробки методів лікування і вакцин.

Також РБК-Україна повідомляло, що станом на сьогодні не існує перевірених ефективних засобів лікування нового коронавірусу.