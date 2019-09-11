У Гонконгу через річницю теракту 11 вересня припинили протести

Мітингувальники у Гонконзі припинили протести через річницю теракту, який стався 11 вересня 2001 року в Сполучених Штатах Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, таке рішення було прийнято на знак солідарності проти тероризму.

"В знак солідарності проти тероризму, всі форми протестів в Гонконзі будуть припинені 11 вересня, але це не стосується можливих пісень і скандувань", - зазначили протестувальники в спільній заяві.

При цьому учасники акцій протесту обурилися через повідомлення від державного видання China Daily про нібито заплановані ними терактах.

"Антиурядові фанатики планують масивні терористичні атаки, які включають підрив газових труб в Гонконзі 11 вересня", - йдеться в повідомленні China Daily в супроводі фотографії з перехваченными авіалайнерами, які врізаються у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в результаті зіткнень між демонстрантами і поліцією під час антиурядової акції протесту в Гонконзі постраждали 19 осіб. Зокрема, після зіткнень протестувальників з правоохоронцями, які сталися ввечері 7 вересня, за медичною допомогою звернулися щонайменше 19 осіб. Стан двох постраждалих оцінюється як серйозний.

Крім того, учасники протестів в Гонконзі закликали президента США Дональда Трампа надати допомогу у звільненні міста від контролю з боку Пекіна. Мітингувальники пройшли до будівлі американського генерального консульства і передали дипломатам петицію.