Гончарук: зниження тарифів на тепло - це не разова акція

Рішення Кабінету міністрів, яке дозволило місцевій владі та підприємствам теплокомуненерго знизити тарифи на тепло у грудні 2019 року, - це не разова акція. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як заявив Гончарук, зараз в Україні - перехідний етап переходу до ринкової логіки утворення цін на газ.

"З урахуванням того, що ціни зараз значно нижче, ми приймали рішення про те, щоб дати можливість теплокомуненерго тоді зробити знижку для населення, яку вони могли б відобразити в платіжці. Раніше в них не було інструменту, яким би вони могли це забезпечити і зробити, а зараз вони можуть собі це дозволити", - сказав він.

За його словами, "це стосується всієї зими це не разова акція".

"Тому ціни і власне платіжка, яку отримуватимуть люди і в січні, і в лютому буде значно нижчою ніж вона була зимою минулого року", - додав він.

Гончарук розповів, що у теплокомуненерго є ринкова ціна газу, яку вони насправді отримують від державної компанії ("Нафтогазу").

"Ми працюємо з державною компанією для того, щоб вона робила все і за мінімально можливою ціною надавала цей газ теплокомуненерго. А від теплокомуненерго ми вимагаємо, щоб вони врахували це - виставляючи послуги населенню. Це правда, що розмір кожної платіжки - відповідальність людей на місцях. Але ми на центральному рівні робимо все, щоб в них була така можливість", - розповів він.

Як повідомляє РБК-Україна, у грудні 2019 року Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою теплопостачальні організації можуть змінювати свої тарифи у разі зниження ціни на газ.

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу у грудні 2019 року склала 4130 грн за 1 тисячу кубометрів. У порівнянні з груднем 2018 року ціна імпортного газу знизилася на 54,4%.