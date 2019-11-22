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Гончарук на саміті ЄБРР закликав інвестувати в Україну

Новини » Економіка     22.11.2019 - 13:51
Гончарук на саміті ЄБРР закликав інвестувати в Україну
Фото: Олексій Гончарук (EBRD)

Прем'єр запевнив, що інвестори отримають вигоду від нових законів

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук закликав до інвестицій в Україну. Про це він сказав на саміті країн Східно-європейського партнерства, який проходить у штаб-квартирі Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в Лондоні, повідомляється в Twitter ЄБРР.

Згідно з повідомленням, Гончарук заявив, що вважає Україну демократичною країною, яка прагне до вступу в ЄС. За його словами, в Україні триває боротьба з корупцією, а інвестори отримають вигоду від нового законодавства.

Гончарук на саміті ЄБРР закликав інвестувати в Україну

Крім того, Гончарук написав у своєму Twitter, сьогодні в Україні немає корупції на високому рівні. "Я переконаний, що найближчим часом корупції не буде взагалі. Інвестуйте в Україну", - повідомив він.

Гончарук на саміті ЄБРР закликав інвестувати в Україну

Саміт країн Східно-європейського партнерства проходить в штаб-квартирі ЄБРР у Лондоні. У ньому беруть участь високопоставлені представники Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Молдови, України, ЄС та ЄБРР, а також банкіри та бізнесмени. В рамках заходу планується обговорити питання регіональної співпраці,

Нагадаємо, за даними Світового банку, рівень інвестицій в основні фонди на рівні 20% від ВВП залишається недостатнім для прискорення економічного зростання України.

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