Гончарук закликав Європу протидіяти будівництву "Північного потоку-2"

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук наголосив на важливості консолідації зусиль європейських держав у протидії Росії як агресору, зокрема в енергетичній сфері. Про це він заявив під час виступу в британському Королівському інституті міжнародних справ Chatham House, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови уряду.

Гончарук виступив перед понад 200 "дійсно сильних представників бізнесу, урядових установ та журналістів".

"Мав честь щойно виступити в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House та відповісти на низку питань аудиторії. Аудиторія вражаюча - понад 200 дійсно сильних представників бізнесу, урядових установ та журналістів. Говорили про комплексні, складні, але дуже цікаві питання, про реформи на порядку денному українського уряду. Забезпечення верховенства права. Демонополізацію енергетичного ринку. Закон про обіг земель", - написав прем'єр.

"Вкотре наголосив на важливості консолідації зусиль європейських держав у протидії Росії як країні-агресору, зокрема в енергетичній сфері - протидії будівництву "Північного потоку-2". Відзначив важливість диверсифікації поставок газу в Європу. Це є ключовим фактором енергетичної безпеки європейських країн та якості послуг в рамках регіонального енергетичного ринку", - додав він.

Нагадаємо, 30 жовтня уряд Данії дав дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" на датському континентальному шельфі.

Крім того, Бундестаг прийняв законопроект про внесення змін до законодавства для реалізації оновленої газової директиви Європейського союзу.

Україна планує оскаржити рішення Данії про дозвіл на будівництво "Північного потоку-2".