Гончарук оголосив дату запуску програми для повернення заробітчан

Програма запрацює з 1 лютого
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що програма, щоб стимулювати українців за кордоном повертатися до країни, запрацює з 1 лютого 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Гончарука.
Він зазначив, що за ініціативою президента уряд готує до старту програму з підтримки мікро- та малого підприємництва. Її суть - стимулювати появу нових підприємців та заохотити повертатись наших заробітчан додому й відкривати бізнес в Україні.
Перший етап - доступне кредитування. Обсяг кредиту - 1,5 млн грн на 5 років:
"Для участі знадобиться бізнес-план, позитивна фінансово-кредитна репутація та платіжна дисципліна. Стартапи зможуть брати участь лише від початку своєї діяльності, а діючий бізнес - лише той, що працює мінімум 12 місяців. Сам учасник інвестує 20% власних коштів від усіх витрат", - зазначив Гончарук.
Він також розповів, що серед сфер діяльності - енергетика, освіта, охорона здоров’я, транспорт, виробництво, спорт, розваги чи будь-які інші послуги.
Нагадаємо, 3 грудня президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск державної програми, щоб стимулювати українців за кордоном повертатися до країни "Повертайся і залишайся".
Раніше повідомлялося, що Національний банк України очікує, що перекази трудових мігрантів в Україну у 2019 році будуть дещо вищі, ніж минулого року, і сягнуть більше 11 млрд доларів.