Гончарук оголосив дату запуску програми для повернення заробітчан

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що програма, щоб стимулювати українців за кордоном повертатися до країни, запрацює з 1 лютого 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Гончарука.

Він зазначив, що за ініціативою президента уряд готує до старту програму з підтримки мікро- та малого підприємництва. Її суть - стимулювати появу нових підприємців та заохотити повертатись наших заробітчан додому й відкривати бізнес в Україні.

Перший етап - доступне кредитування. Обсяг кредиту - 1,5 млн грн на 5 років:

5% річних, якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця;

7% річних для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць (але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%);

9% річних для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.

"Для участі знадобиться бізнес-план, позитивна фінансово-кредитна репутація та платіжна дисципліна. Стартапи зможуть брати участь лише від початку своєї діяльності, а діючий бізнес - лише той, що працює мінімум 12 місяців. Сам учасник інвестує 20% власних коштів від усіх витрат", - зазначив Гончарук.



Він також розповів, що серед сфер діяльності - енергетика, освіта, охорона здоров’я, транспорт, виробництво, спорт, розваги чи будь-які інші послуги.



Нагадаємо, 3 грудня президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск державної програми, щоб стимулювати українців за кордоном повертатися до країни "Повертайся і залишайся".

Раніше повідомлялося, що Національний банк України очікує, що перекази трудових мігрантів в Україну у 2019 році будуть дещо вищі, ніж минулого року, і сягнуть більше 11 млрд доларів.