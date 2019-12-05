Гончарук оголосив дату запуску програми для повернення заробітчан

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Програма запрацює з 1 лютого

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що програма, щоб стимулювати українців за кордоном повертатися до країни, запрацює з 1 лютого 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Гончарука.

Він зазначив, що за ініціативою президента уряд готує до старту програму з підтримки мікро- та малого підприємництва. Її суть - стимулювати появу нових підприємців та заохотити повертатись наших заробітчан додому й відкривати бізнес в Україні.

Перший етап - доступне кредитування. Обсяг кредиту - 1,5 млн грн на 5 років:

5% річних, якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця;

7% річних для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць (але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%);

9% річних для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.

"Для участі знадобиться бізнес-план, позитивна фінансово-кредитна репутація та платіжна дисципліна. Стартапи зможуть брати участь лише від початку своєї діяльності, а діючий бізнес - лише той, що працює мінімум 12 місяців. Сам учасник інвестує 20% власних коштів від усіх витрат", - зазначив Гончарук.



Він також розповів, що серед сфер діяльності - енергетика, освіта, охорона здоров’я, транспорт, виробництво, спорт, розваги чи будь-які інші послуги.

Про програму дешевих кредитів для бізнесу Повертайся та залишайся За ініціативою Президента України Володимира Зеленського Уряд готує до старту потужний інструмент — програму з підтримки мікро- та малого підприємництва. Вона запрацює з 1 лютого 2020 року. Її суть дуже проста — стимулювати появу нових підприємців та заохотити повертатись наших заробітчан додому й відкривати бізнес тут. Перший етап — доступне кредитування. Обсяг кредиту — 1,5 млн грн на 5 років: 5% річних, якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця; 7% річних для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць (але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%!); 9% річних для бізнесу з виручкою до 50 млн грн. Для участі знадобиться бізнес-план, позитивна фінансово-кредитна репутація та платіжна дисципліна. Стартапи зможуть брати участь лише від початку своєї діяльності, а діючий бізнес — лише той, що працює мінімум 12 місяців. Сам учасник інвестує 20% власних коштів від усіх витрат. Сфери діяльності — різні: енергетика, освіта, охорона здоров’я, транспорт, виробництво, спорт, розваги чи будь-які інші послуги. Абсолютно кожен українець має право на підтримку від держави! Заявки будуть прийматись вже незабаром. Наразі можна залишити повідомлення про бажання взяти участь за посиланням: http://smeprogram.guf.gov.ua/ Повертайтеся та залишайтеся! Країні потрібні нові робочі місця та успішні підприємці! Більше інформації вже незабаром! Опубліковано Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України Середа, 4 грудня 2019 р.



Нагадаємо, 3 грудня президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск державної програми, щоб стимулювати українців за кордоном повертатися до країни "Повертайся і залишайся".

Раніше повідомлялося, що Національний банк України очікує, що перекази трудових мігрантів в Україну у 2019 році будуть дещо вищі, ніж минулого року, і сягнуть більше 11 млрд доларів.