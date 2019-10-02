Гончарук анонсував масове звільнення працівників митниці

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Звільнення відбудуться у зв'язку з реорганізацією ДФС

У зв'язку з реорганізацією Державної фіскальної служби більшість співробітників Державної митної служби будуть звільнені. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами прем'єр-міністра, мова йде про сотні осіб, тому даний процес потребує певного часу.

"Фактично, більша частина людей, які працювали у старій системі митних органів буде звільнена", - сказав він.

Також Гончарук не зміг назвати точної дати запуску нової Державної митної служби, але додав, що це питання декількох тижнів.

"Можливо, я би не казав зараз якусь дуже чітку дату (запуску митниці - ред), однак порядок строків ви почули - це тижні", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів схвалив створення територіальних органів Державної митної служби. Передбачається, що уряд утворить нові митниці ДМС та реорганізує митниці, які підпорядковувались ДФС, шляхом приєднання до новоутворених.

Також РБК-Україна писало, що уряд планує з 1 листопада цього року запустити роботу нової митниці. В цілому, Кабміну необхідно ще декілька місяців для завершення перезавантаження митниці зокрема та влади загалом.