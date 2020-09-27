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У Гомелі мітингувальників розганяють газом та світлошумовими гранатами

Автор: Дмитро Левицький

У Гомелі силовики застосували щодо протестувальників сльозогінний газ та світлошумові гранати. Це сталося тоді, коли колона мітингувальників наблизилася до силовиків.

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Про це повідомляє білоруський портал Onliner BY.

Після застосування газу та гранат почалися жорсткі затримання.

Як пише російське агентство "ТАСС" в міліції Гомеля підтвердили застосування спецзасобів для розгону протестувальників.

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі проходить так звана "народна інавгурація" опозиційної лідерки Світлани Тіхановської. У містах Білорусі проходять масові акції протесту проти режиму нелегітимного президента Олександра Лукашенка.

У Мінську та інших містах Білорусі вже почалися затримання, правозахисники встановили особу щонайменше 15 затриманих.

Крім того, на тлі акцій протесту у Мінську спостерігаються проблеми в роботі інтернету, мобільний оператор "А1" пояснив причини перебоїв в мережі.

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