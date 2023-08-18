Главный раввин Украины: Говорить, что Израиль выдает России секреты - это кровавый навет

Опубликовавшие в СМИ обвинения Израиля в сотрудничестве с Россией являются "кровавым наветом". Поскольку никакого "слива" со стороны израильской стороны в РФ не может быть.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

"Сказать, что Израиль выдает России секреты - это называется кровавый навет. Кто-то почему-то делает кровавый навет. И начали писать, что Израиль сближается с Россией. Это ложь", - утверждает Моше Асман.

При этом он подчеркнул, что сегодня Россия шантажирует Израиль.

"Россия сегодня дружит с Ираном, который открыто заявляет, что хочет уничтожить еврейское государство. И Иран близок к созданию атомной бомбы, которую в открытую хочет скинуть на Израиль", - сказал Моше Асман.

Он добавляет, что разговаривал с израильскими людьми и знает многих, кто принимает решения.

"Такого ("слива" информации России, - ред.) не может быть. Это не логично, не правильно. И более того, если бы страны-друзья Украины об этом узнали, они наверняка сразу исключили бы Израиль (из "Рамштайна", - ред.)", - подытожил главный раввин Украины.

О каком "сливе" написали в СМИ?

Напомним, накануне издание Kyiv Post со ссылкой на источники написало, что якобы существует "реальная опасность" того, что информация, которая обсуждалась с Израилем на встречах в "Рамштайне" (контактная группа по обороне Украины), якобы "может попадать в распоряжение РФ".

Якобы из-за этого, по данным издания, правительство Украины рассматривает возможность приостановления действия соглашения между Кабинетом министров и правительством Израиля об отмене визового режима между государствами.

Также, мол, Украина "инициирует исключение Израиля из встреч формата "Рамштайн" из-за так называемой "угрозы утечки информации" в РФ о предоставлении украинской стороне оружия.

Сообщение об отмене безвиза с Израилем

Отметим, что источник РБК-Украина в дипломатических ранее сообщал, что Украина якобы может приостановить действие безвизового режима с Израилем. Как объяснил источник, причиной тому стали "проблемы с отношением израильских властей к уезжающим в Израиль украинцам".

Однако позже в комментарии изданию спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сказал, что не подтверждает такую информацию.

Отношения между Украиной и Израилем

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину власти Израиля заявили о якобы своем нейтралитете. Израиль не оказывает Украине военную помощь, но не отказывается в поддержке гуманитарных вопросов.

Как пояснил ранее позицию премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, Израиль на стороне Украины, но имеет определенные переживания по оказанию военной помощи. Он отметил, что в стране озабочены возможностью того, что в случае передачи оружия Украине оно может стать "трофеем" россиян и будет передано Ирану.

Больше о позиции Израиля относительно войны в Украине - в материале РБК-Украина.

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