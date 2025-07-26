Главный оппонент Орбана шокировал двойной позицией по Украине

Оппонент действующего премьера Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС. В то же время он признал Россию агрессором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex и 444.hu .

Во время своего выступления, которое он организовал параллельно с ежегодной программной речью премьера Венгрии Виктора Орбана, Мадьяр сказал, что его партия "Тиса" не поддерживает идею об ускоренном вступлении Украины в ЕС, а также высказался против нового бюджета ЕС, который уже начали обсуждать.

Мадьяр сказал, что в этом вопросе готовится к долгим и непростым переговорам и будет ставить интересы Венгрии на первое место.

Он покритиковал Орбана за то, что тот использует право вето в ЕС не в интересах страны, а из персональных политических мотивов.

"Мы должны ответственно управлять нашим общим домом, Европой, вместе с другими европейскими союзниками", - сказал лидер "Тисы".

В то же время он отметил, что в российско-украинской войне нет сомнений, кто является агрессором, и сказал, что считает приемлемыми контакты с Москвой, когда это может убедить Кремль заключать мир.

Он добавил, что Венгрия должна была бы что-то делать для того, чтобы остановить войну, а не "только говорить, писать сообщения и пугать людей эскалацией".

Мадьяр также отметил, что если бы при посредничестве США появился реалистичный проект мирного соглашения, на который Украина соглашается, тогда венгерскому лидеру стоило бы звонить главе Кремля Владимиру Путину или "садиться на военно-транспортный самолет и убеждать российского диктатора как минимум прочитать его".

Кроме этого, в своей речи он отметил, что Венгрии придется выбрать, быть в блоке с прогрессивным Западным миром, или с группой недемократических стран во главе с Россией.

"Венгрия не должна дрейфовать, а должна занять место за "западным" столом. Мы не должны дрейфовать туда-сюда между Востоком и Западом - наше место было, есть и будет в Европе", - подчеркнул Мадьяр.

Также он отметил, что если Венгрия ожидает, чтобы в ее внутренние дела никто не вмешивался, то должна поступать так же и уважать суверенитет других стран.