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Глава пограничников побывал под Бахмутом и на Лиманском направлении (видео)

Фото: глава ГПСУ Сергей Дейнеко (кадр из видео/t.me/DPSUkr)
Автор: Наталия Гурковская

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко побывал на позициях пограничников на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

В частности, пограничники рассказали главе ГПСУ, как отбивают вражеские атаки и о взаимодействии со смежными подразделениями ВСУ и Нацгвардии.

Также Дейнеко вручил государственные и ведомственные награды.

Как сообщалось, украинские пограничники затрофеили российский дрон с тепловизором DJI Mavic 2 Enterprise, который пытался разведывать позиции наших защитников.

Также на освобожденных территориях Донецкой и Харьковской областей пограничники обнаружили служебную документацию захватчиков.

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