Глава пограничников побывал под Бахмутом и на Лиманском направлении (видео)

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко побывал на позициях пограничников на Лиманском и Бахмутском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
В частности, пограничники рассказали главе ГПСУ, как отбивают вражеские атаки и о взаимодействии со смежными подразделениями ВСУ и Нацгвардии.
Также Дейнеко вручил государственные и ведомственные награды.
Как сообщалось, украинские пограничники затрофеили российский дрон с тепловизором DJI Mavic 2 Enterprise, который пытался разведывать позиции наших защитников.
Также на освобожденных территориях Донецкой и Харьковской областей пограничники обнаружили служебную документацию захватчиков.
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